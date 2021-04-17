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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar
Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aldatıldığını öne süren Gündeş'in boşanma dilekçesinde Hadise'yle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Zarrab'ın görüştüğü başka kadınlar arasında, ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:50
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