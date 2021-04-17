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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aldatıldığını öne süren Gündeş'in boşanma dilekçesinde Hadise'yle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Zarrab'ın görüştüğü başka kadınlar arasında, ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:50
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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü. Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

Haberin dün yayımlanmasının ardından magazin kulisleri hareketlendi. Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

BİRÇOK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.

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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

MIAMI'DE BULUŞTULAR

Hadise ile Reza Zarrab'ın Miami'de birçok kez bir araya geldiği iddia edildi. Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami'ye giden Hadise'nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası! Skandal iddialar

NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Reza Zarrab, Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün'dü. Gündeş, dava dilekçesinde 'başka kadınlarla ilişkisi var' diyerek Zarrab'ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.