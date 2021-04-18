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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında ayrılık iddiası: Tek taşı çıkarttı

'da basını, ile ’nın ayrıldığını iddia etti. Güzel spikerin Yaman’ın taktığı tektaşı çıkarttığı görülürken bu hamle, “Reklam aşkında sona gelindi” dedirtti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında ayrılık iddiası: Tek taşı çıkarttı
Bu yılın başından beri aşk yaşayan ve yazın evlenecekleri konuşulan Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. basını, ünlü oyuncuyla İtalyan spikerin ayrılık kararı aldığını iddia etti.




Can Yaman'ın Instagram hesabını kapatması da dedikodu kazanını kaynattı. Diletta Leotta ise Yaman'ın taktığı tektaş yüzüğünü çıkartarak iddiaları güçlendirdi. Bu arada ikilinin aşkının reklam olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

Güzel spiker, paylaştığı son karesinde Yaman'la birlikteyken çıkarmadığı tektaşını takmamıştı.

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