Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında ayrılık iddiası: Tek taşı çıkarttı







Can Yaman'ın Instagram hesabını kapatması da dedikodu kazanını kaynattı. Diletta Leotta ise Yaman'ın taktığı tektaş yüzüğünü çıkartarak iddiaları güçlendirdi. Bu arada ikilinin aşkının reklam olduğu da konuşulanlar arasındaydı.



Güzel spiker, paylaştığı son karesinde Yaman'la birlikteyken çıkarmadığı tektaşını takmamıştı.

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