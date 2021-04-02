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Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi! Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı

'da uğradığı saldırı sonucunda hastanelik olan sosyal medya fenomeni , ilk kez 'nda görüntülendi. Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi! Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı

Geçtiğimiz hafta 'da saldırıya uğrayıp hastanelik olan sosyal medya fenomeni , olayın ardından önceki gün ilk kez 'nda görüntülendi.

Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Yüzüne tam 10 dikiş atılan Bahar Candan, şunları söyledi:

"Gündüz fotoğraf çektirdi kayak yaparken, akşam da böyle bir olay yaşadım. Beni sevmeyen birinin gelip bana vuracağını hayal etmemiştim.

Bu hepimizin başına gelebilir, her an her kadın sokağa çıktığında bir saldırganın saldırısına uğrayabilir."

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