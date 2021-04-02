Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi! Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı
Uludağ'da uğradığı saldırı sonucunda hastanelik olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.
Geçtiğimiz hafta Uludağ'da saldırıya uğrayıp hastanelik olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, olayın ardından önceki gün ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.
Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.
Yüzüne tam 10 dikiş atılan Bahar Candan, şunları söyledi:
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"Gündüz fotoğraf çektirdi kayak yaparken, akşam da böyle bir olay yaşadım. Beni sevmeyen birinin gelip bana vuracağını hayal etmemiştim.