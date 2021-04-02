02 Nisan 2021, Cuma
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Seren Serengil yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses beni tehdit etti

Usta sanatçı 'in kendisini tehdit ettiğini iddia eden şarkıcı , flaş itirafı ile adından söz ettirmeyi başardı. Serengil, "İbrahim Bey yaptı. Küsmüştük o sırada. Kendisini çok severim normalde, hadiselerinden dolayı aramız açıldı." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Seren Serengil yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses beni tehdit etti

'in yıllar öncesine ait iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gazinoda sahne aldığı dönem 'in kendisini tehdit ettiğini ileri süren 49 yaşındaki şarkıcı, programın diğer yorumcuları ve Arto'yu da şaşırttı.

"AÇMAYALIM, TEHDİT ALIYORUM"

Serengil, "İbrahim Bey yaptı. Küsmüştük o sırada. Kendisini çok severim normalde, hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de 'a gittim, 'bunu gönderin gitsin' dedim..."

"Birlikte çalışmak istemediğimi söyledim. 'Tamam Seren, gönderiyorum' dedi. Bir baktım gitmemiş, ben de sordum. 'İbrahim konuşacak seninle' cevabını verdi..."

"İbrahim Bey geldi kulise, 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım. Gitmesini istemedim, çalışsın' dedi. O günden sonra biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık..."

"Sonraki süreçlerde de İbrahim Bey ile benim aramı açtı. 'da tam sahneye başlıyordum, İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış. 'Açmayalım, tehdit alıyorum' dedi..."

"Annem ve babam da 'Öyle mi! Hadi çıkartmasın bakalım' dediler. Sahneye çıkmamamı hiç istemeyen annem 'çıkacaksın' dedi. 'Ya beni vururlar' dedim ama annem sahneye çıkarttı."

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