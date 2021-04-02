Seren Serengil yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses beni tehdit etti
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini iddia eden şarkıcı Seren Serengil, flaş itirafı ile adından söz ettirmeyi başardı. Serengil, "İbrahim Bey yaptı. Küsmüştük o sırada. Kendisini çok severim normalde, Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı." dedi.
Seren Serengil'in yıllar öncesine ait iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gazinoda sahne aldığı dönem İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini ileri süren 49 yaşındaki şarkıcı, programın diğer yorumcuları Bircan Bali ve Arto'yu da şaşırttı.
"AÇMAYALIM, TEHDİT ALIYORUM"
Serengil, "İbrahim Bey yaptı. Küsmüştük o sırada. Kendisini çok severim normalde, Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim, 'bunu gönderin gitsin' dedim..."
"Birlikte çalışmak istemediğimi söyledim. 'Tamam Seren, gönderiyorum' dedi. Bir baktım gitmemiş, ben de sordum. 'İbrahim konuşacak seninle' cevabını verdi..."
"İbrahim Bey geldi kulise, 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım. Gitmesini istemedim, çalışsın' dedi. O günden sonra biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık..."
"Sonraki süreçlerde de İbrahim Bey ile benim aramı açtı. Ankara'da tam sahneye başlıyordum, İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış. 'Açmayalım, tehdit alıyorum' dedi..."
"Annem ve babam da 'Öyle mi! Hadi çıkartmasın bakalım' dediler. Sahneye çıkmamamı hiç istemeyen annem 'çıkacaksın' dedi. 'Ya beni vururlar' dedim ama annem sahneye çıkarttı."