Seren Serengil yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses beni tehdit etti

"AÇMAYALIM, TEHDİT ALIYORUM"

Serengil, "İbrahim Bey yaptı. Küsmüştük o sırada. Kendisini çok severim normalde, Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim, 'bunu gönderin gitsin' dedim..."

"Birlikte çalışmak istemediğimi söyledim. 'Tamam Seren, gönderiyorum' dedi. Bir baktım gitmemiş, ben de sordum. 'İbrahim konuşacak seninle' cevabını verdi..."