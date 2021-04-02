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Sosyal medya hareketleri olay yarattı! Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz arasında yakın markaj!

ekiplerinden ve 'nın başarılı yıldızı , ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi. Söyüncü, güzel oyuncu ile karşılıklı takipleşerek aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Sosyal medya hareketleri olay yarattı! Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz arasında yakın markaj!

Yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

24 yaşındaki yıldız, önceki gün Instagram'da güzel oyuncu Zehra Yılmaz'ı takibe aldı.

27 yaşındaki Yılmaz da hemen ardından Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı.

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla neden takipleştiği ise merak konusu oldu.

Konuşulanlara göre Milli Takım maçları için Türkiye'ye gelen Çağlar Söyüncü, ortak dostları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştı.

ORTAK DOSTLARI TANIŞTIRDI

Bu ortak dostlar ise Derya Uluğ ile müzisyen aşkı Asil Gök'tü.

Birbirlerini takip ettikleri için "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirten güzel oyuncuyla yıldız futbolcunun samimiyetinin derecesini ise önümüzdeki günler gösterecek.

Bu arada , şu ana dek özel hayatıyla hiç gündeme gelmezken Zehra Yılmaz, popçu Cem Belevi ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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