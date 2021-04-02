Davut Güloğlu Sıla'dan şikayetçi oldu! Bitmeyen düşmanlık

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA İTTİ"

Sanatçı Davut Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, savcılığa verdikleri şikayet dilekçesinin devamında şarkıcı Sıla'nın sarf ettiği bu sözlerin hain darbe girişiminde vefat eden şehit ve gazi yakınlarına yönelik olduğu, Sıla'nın kullandığı bu sözlerin şarkıcı Davut Güloğlu'nu kötü etkilemekle birlikte tahrik edici ve aşağılayıcı nitelikte olduğu, tüm bunlardan dolayı ünlü şarkıcının 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Sıla'nın cezalandırılması istedi.