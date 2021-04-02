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Akıncı'dan şoke eden karar! Hayatıma artık Fatih olarak devam edeceğim

ATV'nin rekortmen dizisi 'da sular durulmuyor. Kardeşinin öldürülmesinden dolayı kendini suçlu tutan Akıncı görevi hak etmediğini ve hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Akıncı'dan şoke eden karar! Hayatıma artık Fatih olarak devam edeceğim

ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi , 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken bir sahne geceye damgası vurdu.

KENDİNİ SUÇLADI

Akıncı kardeşinin sokak ortasında öldürülmesinden dolayı kendini suçlamaya devam ediyor.

Akıncı diziye damga vuran sahnede "Ben bu görevi hak etmiyorum. Ben bunu giymeyi hak etmiyorum. Bir savaşçı Akıncı'ya bunu yaptı" diyerek hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi.

"GÖREVİMİZ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Fatih'i Akıncı görevini bırakamayacağına ikna etmeye çalışan Orhan, "Görevimiz Fatih. Görevimiz her şeyin üstündedir. Kayıplarımız dahil." şeklinde konuştu.

Fatih'i yeniden görevi için motive etmeye çalışan Orhan, "Sen Akıncı Bey'isin, bu senin kanında var" dedi.

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