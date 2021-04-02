Akıncı'dan şoke eden karar! Hayatıma artık Fatih olarak devam edeceğim

KENDİNİ SUÇLADI

Akıncı kardeşinin sokak ortasında öldürülmesinden dolayı kendini suçlamaya devam ediyor.

Akıncı diziye damga vuran sahnede "Ben bu görevi hak etmiyorum. Ben bunu giymeyi hak etmiyorum. Bir savaşçı Akıncı'ya bunu yaptı" diyerek hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi.