Şarkıcı Ege'nin büyük şanssızlığı: Bela kovalıyor ben kaçıyorum!

PATOLOJİ SONUCU BEKLİYORUM

Ege yaşadığı zor günleri anlattı:

Genel bir kontrol için ultrason çektirdim. Mesanemde büyümeye yatkın bir kitle tespit edildi. Doktorlarım hemen kitlenin alınması gerektiğini söylediler. Dün bir operasyon geçirdim. Şimdi büyük bir umutla patoloji sonucunu bekliyorum. Erken teşhisin ne karar önemli olduğunu bir kez daha anladım"

BELA KOVALIYOR BEN KAÇIYORUM

Hürriyet'in haberine göre, son dönemde sıkıntı günler yaşadığı belirten ünlü şarkıcı" Koronavirüse yakalandım. Şimdi de bu sorun çıktı. Sabah da Antalya'da kaldığım otelde küçük bir yangın çıktı. Bela beni kovalıyor ben kaçıyorum. Bu yaşadıklarım hayatın ne kadar güzel olduğunu anlamak için bir fırsat oldu. Artık yeni bir sayfa açıyorum hayatımda" dedi.