Şarkıcı Ege'nin büyük şanssızlığı: Bela kovalıyor ben kaçıyorum!
Son zamanlarda başı dertten kurtulmayan şarkıcı Ege, 5 ay önce koronavirüse yakalandı. Tedavi için hastaneye gittiği sırada mesanesinde bir kitle tespit edilince apar topar ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı bugün de kaldığı otelde yangın çıkınca " Bela beni kovalıyor, ben kaçıyorum" dedi.
"Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Ege, son aylarda büyük bir şanssızlık yaşıyor.
Kasım ayında koronavirüse yakalan ünlü şarkıcı, bu kez rutin kontroller için gittiği hastanede mesanesinde kitle tespit edilince büyük bir şok yaşadı. Acil bir operasyonla kitleyi aldıran Ege, şimdi patolojiden gelecek sonuçları bekliyor...
PATOLOJİ SONUCU BEKLİYORUM
Ege yaşadığı zor günleri anlattı:
Genel bir kontrol için ultrason çektirdim. Mesanemde büyümeye yatkın bir kitle tespit edildi. Doktorlarım hemen kitlenin alınması gerektiğini söylediler. Dün bir operasyon geçirdim. Şimdi büyük bir umutla patoloji sonucunu bekliyorum. Erken teşhisin ne karar önemli olduğunu bir kez daha anladım"
BELA KOVALIYOR BEN KAÇIYORUM
Hürriyet'in haberine göre, son dönemde sıkıntı günler yaşadığı belirten ünlü şarkıcı" Koronavirüse yakalandım. Şimdi de bu sorun çıktı. Sabah da Antalya'da kaldığım otelde küçük bir yangın çıktı. Bela beni kovalıyor ben kaçıyorum. Bu yaşadıklarım hayatın ne kadar güzel olduğunu anlamak için bir fırsat oldu. Artık yeni bir sayfa açıyorum hayatımda" dedi.