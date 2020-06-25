Duruşmada Davut Güloğlu’ndan Sıla’ya yeni 15 Temmuz dersi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

DOSYA İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTTİ

Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu. Bu arada Sıla, Davut Güloğlu'na tazminat davası açmıştı.

TAZMİNAT DAVASI İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Sıla ve Güloğlu arasındaki tazminat davası bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'SILA KENDİ ÜZERİNE ALDI'

Hakim karşısında kendisini savunan Güloğlu, 'Ben ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda Prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o günkü acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duyguları kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla Hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir" dedi.

'ŞEREF VE HAYSİYETİ ZEDELENDİ'

Sıla'nın avukatı ise, Ünlü sanatçının şeref, haysiyet ve itibarının zedelendiğini belirterek tazminat verilmesini talep etti.

Atakan IRMAK