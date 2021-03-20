Wilma Elles'ten ihanet itirafı: 10 yıl önce...

Wilma Elles ve Burak Bozdağ, Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibinde oynadı. Wilma Elles, klipte aldatan bir kadını canlandırdığını açıkladı. Elles, "Hepsini çok uzun yıllar önce yaşadım. 10 yıl önce suçüstü yakaladım. Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor, en önemlisi dürüst olmak. Şiddet gören kadınlarımıza tavsiye ediyorum, yardım alabilirsiniz" dedi.

"KOMŞUNUZA BİLE SÖYLEYİN"

Wilma Elles, "Komşunuza bile söyleyin ve en kötü video kaydı aldırın, erkeğin bunu görmesi objektif bakmasını sağlayabilir" dedi. Aldatıldıktan sonra sevgilisini hemen terk eden ve evden kovan Elles, "Ona saçını kesmesi için balkondan bağırdım, gördüğüm anda da tüyleri yeni çıkmış tavuk gibi görünüyorsun dedim" açıklamasında bulundu.

Bozdağ ise, "Teklif geldiği anda, Wilma Elles ile boy farkını düşündüm. Sağ olsun yönetmenimiz bu duruma müdahale etti" diyerek, espri yaptı.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını duyuran ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, burada bir evlilik de yaptı.

İKİZ ÇOCUKLARI VAR

İş insanı Kerem Göğüş'le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu.