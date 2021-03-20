Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

İddianamede yer verilen ihbarda da Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın Emre'yi öldürmesi için tekrar bir tetikçi tuttuğunu, bu tetikçiye para verdiğini, bu tetikçinin isminin Bayram Şentürk olduğunu ve Emre Aşık'ı öldüreceğini iddia etti.

