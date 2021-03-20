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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

hakkında olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi 'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla dava açılmıştı. Emre Aşık 27 Eylül 2020 tarihinde tekrar mahkemeye başvurarak eşinin kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ve Baycan Şentürk hakkında iddianame hazırladı. Jandarmaya direnmekten 15 yıl hapis cezası verilen Aşık'ın kasten adam öldürmeye teşebbüsten de 20 yıl hapsi istendi.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıkmış, ikilinin 25 Mart 2020 tarihinde Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmıştı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur hakkında Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılırken, Emre Aşık 27 Eylül 2020 tarihinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek, eşinin kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatına ihbar geldiğini bildirmişti. İkinci tetikçi iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağmur Aşık ve Baycan Şentürk hakkında iddianame hazırladı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

İddianamede, Yağmur Aşık'ın Düzce'de de "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı anımsatıldı. İkinci tetikçi olayı ise savcılığın iddianamesine göre şöyle gelişti:

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

ÖNCE AVUKATA SONRA KARAKOLA İHBAR ETTİ

27 Eylül 2020'de Emre Aşık'ı arayan avukatı Funda Sadıkahmetalp, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürtmek için yeni bir tetikçi tuttuğunu, kendisine gece yarısı WhatsApp üzerinden bu ihbarı yapan kişinin de ilk tetikçi Erdi Sungur olduğunu söyledi.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

İddianamede yer verilen ihbarda da Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın Emre'yi öldürmesi için tekrar bir tetikçi tuttuğunu, bu tetikçiye para verdiğini, bu tetikçinin isminin Bayram Şentürk olduğunu ve Emre Aşık'ı öldüreceğini iddia etti.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

Daha sonra avukat Sadıkahmetalp'i arayan Erdi Sungur, ikinci tetikçinin iki gün içinde işi bitirip Emre'yi öldüreceğini söyledi. Sungur, bu konuyla ilgili polis merkezini de arayıp ihbarda bulundu.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

İddianamede, şüpheliler Baycan Şenürek ve Yağmur Aşık'ın suçlamayı kabul etmediği, ancak ifadeler ve deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi oluştuğu kaydedildi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin yargılanmaları ve cezalandırılmaları talep edildi.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

Savcılık, Baycan Şentürk'ün "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, Yağmur Aşık'ın ise "eşini kasten öldürtmeye teşebbüs suçuna azmettirmeden" 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’a 20 yıl hapis şoku!

JANDARMA DAVASINDA MAHKUM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Yağmur Aşık, Düzce Asliye Ceza Mahkemesinde jandarmaya direnme ve hakaretten 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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