Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Covid-19 tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Tolga Sayışman hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şampiyon gibi yapımlarla büyük beğeni toplayan oyuncu Tolga Sayışman koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sayışman "Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.