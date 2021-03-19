Linç çetesinin hedefi olmuştu! Orhan Gencebay: Her şeyi bilerek ve bilgiye dayalı anlattım

Yazıya başlamadan önce kendisine yapılan bu linç girişimine yönelik neler hissettiğini sormak için Orhan Gencebay'la konuştum. Bana aynen şunları söyledi:

"Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder. Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk'ümüz der ki; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."

Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım."