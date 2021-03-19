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Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Aleyna Tilki'ye koronavirüs soruşturması

, "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor" paylaşımıyla aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Tilki'nin bu açıklamalarının ardından bir vatandaş, genç şarkıcıyı 'e şikayet etti.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Aleyna Tilki'ye koronavirüs soruşturması

'nin koronavirüs salgını ve aşıyla ilgili söyledikleri yüzünden başı dertte!

Son olarak çıkardığı İngilizce şarkı ile dünya starı olma yolunda ilk adımı attığını dile getiren Aleyna Tilki gündemden düşmüyor.

Bir vatandaş, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor..." sözleri nedeniyle Tilki'yi 'e şikayet etti.

Vatandaş dilekçesinde 'Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu' dedi.

Tilki hakkında, tarafından soruşturma başlatıldı.

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