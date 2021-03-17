Orhan Gencebay linç çetesinin hedefi oldu: Başkan Erdoğan'ı eleştirseydi omuzlarına alırlardı

Ben Orhan Baba'nın Cumhurbaşkanı eleştirilmez diye düşündüğüne inanmıyorum. O ifadede 'sosyal medyayı kötü niyetli kullanan, art niyetliler'e dikkat çekiliyor. Güne bugün kimi linç etsem diye başlayan, Erdoğan'a olan nefretleri yüzünden sağlıklı düşünemeyen kişiler bunlar. Bence Orhan baba Cumhurbaşkanına yapılan art niyetli eleştirilere üzüldüğünü ifade ediyor.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na saygı duymak suç mu? Sosyal medya muhaliflerine göre suç, hem de linç edilme nedeni! Onlara göre Erdoğan'ı ne seveceksin, ne de saygı duyacaksın!