Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday 77 yaşında yaşamını yitirdi

TRT sanatçısı Günday'ın cenazesi, yarın (12 Mart 2021) Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdiği bilinen Günday, kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserler bıraktı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yapan Günday evli ve iki çocuk babasıydı.

Ahmet Günday kimdir?

Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı Ahmet Günday, 1944 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

1966'da girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti.

TRT Repertuarlarına giren birçok yöre türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.