Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı! Hastaneye yatırıldı

Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.