Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı! Hastaneye yatırıldı
2000’li yıllara damgasını vuran Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül’den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, hastanede gözetim altında olduğunu söyledi.
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Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.
"BU İŞİN ŞAKASI YOK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.