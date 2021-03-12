12 Mart 2021, Cuma
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Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı! Hastaneye yatırıldı

2000’li yıllara damgasını vuran Hepsi grubuyla adını duyuran ’den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, hastanede gözetim altında olduğunu söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı! Hastaneye yatırıldı

Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.

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