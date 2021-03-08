08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri MacKenzie Scott Jeff Bezos'tan boşandı fen öğretmeni ile evlendi!

MacKenzie Scott Jeff Bezos'tan boşandı fen öğretmeni ile evlendi!

, dünyanın en zengini 'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı. Dünyanın en zenginleri listesinde 22. sırada bulunan MacKenzie Scott, fen öğretmeni ile evlendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
MacKenzie Scott Jeff Bezos'tan boşandı fen öğretmeni ile evlendi!

Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken Jeff Bezos'un eski eşi milyarder MacKenzie Scott fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi.

Milyarder MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra çocuklarının okulunda bir fen bilgisi öğretmeniyle evlendi. Amazon'un kurucusu ve 193 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü alan Scott da dünyanın en zenginleri listesinde 53 milyar dolarlık servetiyle 22'nci sırada yer alıyor.

"TANIDIĞIM EN CÖMERT İNSAN"

Scott yeni evlendiği eşi Jewett ile ilgili, "Dünyada tanıdığım en cömert ve kibar insanla evlendim" diye konuştu. Çiftin Scott'un çocuklarının eğitim aldığı ve Jewett'ın çalıştığı Lakeside okulunda tanıştığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA