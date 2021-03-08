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Eda Taşpınar adrenalin uğruna ölümle burun buruna geldi!

Sosyetik isim , Meksika-Cancun’da 25 metre derinliğe dalarak köpek balıklarıyla yüzdü. 25 metre derinliğe dalan korkusuz güzel, “Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey, köpek balıklarıyla kafessiz dalış” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Eda Taşpınar adrenalin uğruna ölümle burun buruna geldi!

Meksika'da tatiline devam eden , köpek balıklarıyla yüzdü. Sosyetik güzel, 25 metre derinliğe kafessiz daldığı anları Instagram'dan paylaştı.

Deneyimlerini anlatan Taşpınar, "Zor bir dalış alanıydı, akıntı çok fazlaydı. Tekneden suya atlayanlar aşağıya atılmış olan ipe tutunarak inmeliydi. Akıntıdan dolayı ipi ıskalayanlar oldu. İnanamayacağımız bir görüntüyle karşılaştık. Bull Shark'lar, beyaz köpek balıklarından çok daha sinirli hayvanlardır" dedi.

UNUTULMAZ ANLAR

İnsanlara karşı saldırılarıyla bilinen Boğa köpek balıklarıyla burun buruna gelen Taşpınar, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi. Bize çarpanlar, çok yakınımızdan geçenler oldu. En inanılmazı ise yukarı çıkarken etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey, köpek balıklarıyla kafessiz dalış..."

MÜZE YERİNE DALIŞ

'da turistler, dalış için Su Altı Müzesi'ne giderken, Eda Taşpınar, köpek balıklarını tercih etti. 41 yaşındaki sosyetik güzel, bir o kadar da tehlikeli dalışı için "Burası onların dünyası onların kuralları geçer. Ne yapacaklarına onlar karar verir" diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.

İNSANLARA SALDIRILARI OLMUŞTU

Boğa köpek balığının boyu genellikle 2–3 metre nadiren 4 metreyi bulur. Bull Shark'lar, insanlar için tehlikelidir. Daha önce Hawaii ve Zambezi'de saldırılar olmuştur. Tatlı sulara da girebilir. Timsahlarla bile dövüştüğü biliniyor.

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