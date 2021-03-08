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Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına avukatından açıklama geldi

8 yıl önce hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi , bir kızı olduğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Gürses ve eşi 'un ailesinin avukatı Onur Şahin Müslüm Gürses'in kızı olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi. İşte Müslüm Gürses'in kız olduğu ve miras talep ettiği yönündeki iddiaların yanıtı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına avukatından açıklama geldi

Arabesk müziğinin büyük ismi 'in bir kızının olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Müslüm Gürses ve eşi 'un ailesinin avukatı Onur Şahin Müslüm Gürses'in kızı olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Onur Şahin, iddiaların tümünün yalan olduğunu söyledi ve yazılı açıklama bulundu:

"Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur. Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır. Anılan miras, yayılan söylentilerin aksine, yüklü maddi değeri olan malvarlığı olmayıp, seslendirdiği şarkılar, fotoğraflar, adı ve geride bıraktığı manevi yönü ağır anılarıdır.

Değerli sanatçı Muhterem Nur'un vefatı üzerine de bu miras, Nur'un torunları olan iki yasal mirasçısına kalmıştır. Anılan iki mirasçı haricinde, herhangi bir mirasçı, yasal hak sahibi bulunmadığı gibi, bu yönde iddiası olan üçüncü kişi dahi yoktur."

Avukat Onur Şahin, Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal hakları kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

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