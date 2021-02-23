Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor iletişim ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevdiklerinden haber almak isteyen takımlar iletişim oyunlarını kazanmak istiyor. Survivor 2021 iletişim oyununda kazanan takım merak ediliyor. İşte, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor iletişim ödül oyununu hangi takım kazandı? Büyük sürpriz...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE?

23 Şubat Survivor iletişim oyununda ödül yarışmacıları çok heyecanlandırdı! Kazanan takım ailesinden gelen mektupları okuyabilecek.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor İletişim ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu.