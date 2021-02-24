24 Şubat 2021, Çarşamba
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Sepil Çakmaklı’yı çıldırtan İbrahim Tatlıses yorumu

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından olan , sosyal medya hesabından ile geçmiş yıllarda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Çakmaklı, paylaşımına gelen bir yorum sonrası çılgına döndü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Sepil Çakmaklı’yı çıldırtan İbrahim Tatlıses yorumu

Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan , kısa süre önce son haliyle gündeme gelmişti. Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı, zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Serpil Çakmaklı son olarak da arşivden bir fotoğraf çıkardı. ile gazino kulisinden bir anını paylaşan Çakmaklı takipçisine ise "Benim bir problemim yok kimseyle İbrahim'le yok" yanıtını verdi.

Serpil Çakmaklı "Resmi koydun haftaya seni şov çağırır" yorumuna ise kızdı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu bu yoruma şu yanıtı verdi: "Siz hiç merak etmeyin ben istedikten sonra çıkarım hatta kanal kanal dolaşırım.

Ben çıkmıyorum şu an bekleyen programlar benim de kıramadığım söz verdiğim dostlarım. İlk kez İbrahim Tatlıses'le fotoğraf paylaşmıyorum umarım tatmin olmuşsunuzdur.'

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