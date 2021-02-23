Alpay'ın Zeki Müren’le ilgili sözlerine Bülent Ersoy'dan yanıt

SANAT DÜNYASI TEPKİLİ 'ALPAY O SÖZLERİYLE SAYGINLIĞINI YİTİRDİ'

BÜLENT ERSOY: "Zeki Müren, sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ile gerçek sanatkârları birbirlerine karıştırmamak gerekir. Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan, hassasiyetle ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmelerini istirham ederim."

BEHZAT UYGUR: "Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı… Yapmayın be abi!"

MUSTAFA CECELİ: "On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim."

NİLGÜN BELGÜN: "Ayıp yahu! Nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Müren'le alıp veremediğiniz! Üstelik koca koca adamlarsınız."

SEDA ÜREN: "Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle de kalacaktır. Ölünün arkasından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. Ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir."