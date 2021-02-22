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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Şarkıcı ve oyuncu ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 9 ay sonra yollarını ayırarak boşanmıştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren ve , 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift bugün gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

Çiftin şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil de törene katılanlar arasındaydı.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni gerçekleştirmişti... Akçıl davul-zurna ekibiyle Kıratlı'nın kapısına dayanmıştı.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrı olduğu dönemde katıldığı bir programda, "Burcu'dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat 'stalk'lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu'yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullanmıştı.

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