Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Çiftin şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil de törene katılanlar arasındaydı.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni gerçekleştirmişti... Akçıl davul-zurna ekibiyle Kıratlı'nın kapısına dayanmıştı.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrı olduğu dönemde katıldığı bir programda, "Burcu'dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat 'stalk'lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu'yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullanmıştı.