Gülçin Ergül’e İspanya’dan ödül
Hepsi grubuyla başladığı şarkıcılık kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül'e İspanya'dan ödül geldi. Ergül, Uluslararası ALFA Ödülleri’nde, ‘Davet’ albümüyle ödül aldı.
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Uluslararası ALFA Ödülleri'nin; sanat üzerine eğitimlerin, müzikal performansların ve profesyonel kariyerlerin dikkate alarak Türkiye, İspanya ve Fransa'dan seçtiği beş sanatçı açıklandı.
'DAVET' ALBÜMÜYLE ALDI
Türkiye'den 'Davet' albümüyle dikkatleri üzerine çeken Gülçin Ergül, Fransa'dan ise Anne Marie David ödülün sahibi oldu.