23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gülçin Ergül’e İspanya’dan ödül

Gülçin Ergül’e İspanya’dan ödül

Hepsi grubuyla başladığı şarkıcılık kariyerine solo olarak devam eden 'e 'dan ödül geldi. Ergül, ’nde, ‘Davet’ albümüyle ödül aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Gülçin Ergül’e İspanya’dan ödül

Uluslararası ALFA Ödülleri'nin; sanat üzerine eğitimlerin, müzikal performansların ve profesyonel kariyerlerin dikkate alarak Türkiye, İspanya ve Fransa'dan seçtiği beş sanatçı açıklandı.

'DAVET' ALBÜMÜYLE ALDI

Türkiye'den 'Davet' albümüyle dikkatleri üzerine çeken Gülçin Ergül, Fransa'dan ise Anne Marie David ödülün sahibi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA