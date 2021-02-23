Gülçin Ergül’e İspanya’dan ödül

Uluslararası ALFA Ödülleri'nin; sanat üzerine eğitimlerin, müzikal performansların ve profesyonel kariyerlerin dikkate alarak Türkiye, İspanya ve Fransa'dan seçtiği beş sanatçı açıklandı.

'DAVET' ALBÜMÜYLE ALDI

Türkiye'den 'Davet' albümüyle dikkatleri üzerine çeken Gülçin Ergül, Fransa'dan ise Anne Marie David ödülün sahibi oldu.