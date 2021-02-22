22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrolü Aslıhan Güner, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiriyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yer almamasıyla dikkat çeken Güner'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Güner, geçirdiği hastalığı ve sağlık durumunu anlattı.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 13:53
  • 1
  • 8
Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayınca dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir zor günler geçiren oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle setlere ara verdiği ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

Hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan Güner, sevenlerinin bu ilgisine kayıtsız kalamadı. Oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

  • 3
  • 8
Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

'İYİYİM, İŞİMİN BAŞINDAYIM'

33 yaşındaki başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım" açıklaması yaparak hayranlarını bir nebze olsun rahatlatmıştı.

  • 4
  • 8
Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

Ünlü isimden sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama daha geldi.

  • 5
  • 8
Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Diziye ara vermek zorunda kalmıştı…

'YORGUN AMA MUTLU...'

Aslıhan Güner sosyal medya hesabı Instagram'dan doğal halini yansıttığı sıfır makyaj pozu ile yeni bir paylaşımda daha bulundu. Hayranlarının ilgisine kayıtsız kalamayan ünlü oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdiği paylaşımı ve notu: