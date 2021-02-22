Efsane şarkıcı Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı
Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas 64 yaşında hayatını kaybetti. Beşiktaş'taki evinde kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Barlas, bugün Feriköy’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serpil Barlas 64 yaşında hayata veda etti. Barlas, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Bir dönem Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Serpil Barlas'ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Eşi Uğur Dikmen ve aile yakınlarının hazır bulunduğu cenaze namazının ardından anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedildi. Serpil Barlas'ın cenazesine az sayıda kişi katıldı.
Hürriyet'in haberine göre, 21 yıllık eşi Serpil Barlas'ın cenaze namazında konuşan eşi Uğur Dikmen 'Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Bir anda aramızdan ayrıldı, ilahi takdir' dedi. Eşi Serpil Barlas'ın müzikle hala uğraşmak istediğini fakat sağlığının el vermediğini söyleyen Uğur Dikmen 'Sağlığı olsa single yapacaktı' dedi.
SERPİL BARLAS KİMDİR?
Serpil Barlas 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır.
1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.
Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.
Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti.