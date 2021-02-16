Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Yunus Emre Yıldırımer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik bir olay yaşanıyor. Bahar ve Ceylan'ı kurtarmak isteyen Alpaslan sırtından vurulur. Hayranları, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü?" sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Yunus Emre Yıldırımer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın vurulması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bütün detaylar ortaya çıkacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Yunus Emre Yıldırımer...
EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?
Sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin yapıma veda edeceği söylentilerinin ardından yayınlanan fragman da bu iddiaları doğruladı. Yapımda Ceylan karakterinin ölmesi ve diziden ayrılması beklenirken izleyenlerine ters köşe yapan EDHO'nun fragmanında Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı karakter başından vuruluyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA İZLEYENLERİ ŞOKE EDEN SAHNE!
Dizinin 182. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından dizide toplantı sonrası tartışma çıkarak Alparslan'ın başından vurulduğu gösteriliyor. Alparslan'ın diziden ayrılmasına yönelik yayıncı kuruluş tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
BU HAFTA NELER OLACAK?
"Benim hayatımın bedeli bu...
"Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.
Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.
Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.