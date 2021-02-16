Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın vurulması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bütün detaylar ortaya çıkacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? EDHO Alpaslan diziden ayrıldı mı? Yunus Emre Yıldırımer...

EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?

Sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin yapıma veda edeceği söylentilerinin ardından yayınlanan fragman da bu iddiaları doğruladı. Yapımda Ceylan karakterinin ölmesi ve diziden ayrılması beklenirken izleyenlerine ters köşe yapan EDHO'nun fragmanında Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı karakter başından vuruluyor.