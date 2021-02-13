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Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu! 'Hiç acımıyor siz de olun'

salgını nedeniyle başlatılan aşılama çalışmalarında ikinci doz aşılamaya geçildi. Öncelikli grupta yer alan ve 73 yaşında olan usta oyuncu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşı olduğunu açıkladı. Usta oyuncu “Hiç acımıyor valla" diyerek videosunu yayınladı.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu! 'Hiç acımıyor siz de olun'

Aşı takvimine göre Türkiye'de Çin aşısı Coranavac aşısının uygulamasında ikinci aşamaya geçildi. Şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde kişiye aşılama yapılırken 65 yaş üstü vatandaşlarında da aşılanmasına başlandı.

Öncelikli grupta yer alan ve 73 yaşında olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün koronavirüs aşısı oldu.

Aşı sırası gelen usta oyuncu, "Ben de oldum siz de olun. Hiç acımıyor valla" diyerek sosyal medyada videosunu yayınladı.

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