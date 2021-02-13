Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

EŞİ DE POZİTİF

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan, birlikte program yaptığı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt'un Covid - 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Alişan canlı yayında yaptığı açıklamada; Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Akalın'ın son yapılan testi pozitif çıktı ve karantina süreci başladı.