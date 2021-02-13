13 Şubat 2021, Cumartesi
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İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

'nde arkadaşlarıyla piknik yaparken görüntülenen , maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını söyleyen muhabirlere sert çıkmıştı. 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin' diyen Derici'ye, 'ndan ceza geldi.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan İrem Derici, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti.

İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.

İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir."

İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

CEVAPLARI ŞAŞIRTMIŞTI

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen şarkıcı, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" demişti.

İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullanmıştı.

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