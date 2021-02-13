İrem Derici’ye para cezası! Açıklamalarıyla şoke etmişti

CEVAPLARI ŞAŞIRTMIŞTI

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen şarkıcı, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" demişti.

