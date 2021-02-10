Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın'ın bugünkü programda yer almaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Alişan'dan açıklama geldi. Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, Demet Akalın'ın da kendisini karantinaya aldığını duyurdu. İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlık durumu...