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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı
Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın'ın bugünkü programda yer almaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Alişan'dan açıklama geldi. Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, Demet Akalın'ın da kendisini karantinaya aldığını duyurdu. İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:59
Yıllar sonra barışan Alişan ve Demet Akalın, sezon başında birlikte sabah programı sunmaya başlamıştı. Akalın'ın bu sabah programda yer almaması dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili açıklama Akalın'ın partneri Alişan'dan geldi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.