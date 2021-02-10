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Haberler Galeri Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın'ın bugünkü programda yer almaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Alişan'dan açıklama geldi. Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, Demet Akalın'ın da kendisini karantinaya aldığını duyurdu. İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:59
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Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Yıllar sonra barışan Alişan ve Demet Akalın, sezon başında birlikte sabah programı sunmaya başlamıştı. Akalın'ın bu sabah programda yer almaması dikkat çekti.

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Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Konuyla ilgili açıklama Akalın'ın partneri Alişan'dan geldi.

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Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

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Alişan duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

AKALIN KARANTİNAYA GİRDİ

Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi.

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