Çağla Demir: Benimle tanışmak için arabama çarptı!

Hoş geldin Çağla, her şey yolunda mı neler yapıyorsun?

Her şey yolunda, astroloji ve numeroloji ile ilgilendim bu korona döneminde. Herkes gibi dizi izledim ve kitap okudum. Biraz spor yaptım. Sonra kasım ayında korona geçirdim, korona benim için rahat geçti.

Çok geçmiş olsun.

Onun dışında pek bir şeyler yapmıyorum aslında. Herkesin yaptığı şeyler ve artık tabi sıkıldık bu durumdan. Şimdi bir reklam çekimimiz var.

Ne zaman reklam çekimi?

Yarın!

Çok yakınmış. Oyunculuğa nasıl başladın? Nasıl çıktın bu yola? Şu an geldiğin noktadan memnun musun?

İlkokul,ortaokul ve liseyi Samsun'da okudum. Daha sonra Ankara Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde 2 sene oyunculuk eğitimi aldım. Oyunculuk evet herkesin olduğu kadar benim de hayalimdi. Eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldim ve bir menajer ile tanıştım. Çeşitli auditionlara girdim ve 2 sene boyunca gel git yaptım, İstanbul'a taşınmadım.

OYUNCULUK GERÇEKTEN ÇOK ZOR

İlk auditionlarına girdiğinde heyecanlanıyor muydun?

Çok! Mikrofondan kalbimin sesi duyuluyordu! Oyunculuk gerçekten zor bir iş. Ben mükemmeliyetçiyim ve acaba yapabilir miyim diyerek başlamıştım. Sektöre yeni girdiğim için onay da bekliyordum. İlk dizim Medcezir oldu. Sonrasında Kara Sevda çok güzel geldi. Siyah İnci, Kocaman Ailem, Elimi Bırakma gibi işler yaptım. Bayi Toplantısı diye bir sinema filmi yaptık. Bu süreçlere çeşitli eğitimler alarak devam ettim. 2 yıl boyunca oyuncu koçu ile çalıştım. Zor ama tatlı bir yolculuktu. Geldiğim noktadan memnun muyum kısmına gelirsek; ben basamakları yavaş ama sağlam çıktığımı düşünüyorum ve kendi adıma memnunum. Her zaman içinde bulunmak istediğim projelerde yer aldım, keyif aldım. Bir acelem yok açıkçası. Ömrümün sonuna kadar oyunculuk yapmak isterim. Geldiğim noktadan gayet memnunum.

Seni bir süredir ekranlarda göremiyoruz. Yeni dizi ya da film projelerin var mı?

Görüştüğümüz işler var tabi ki ama dizi bazında tam olarak anlaştığımız, hemen olacak dediğimiz bir proje yok. Umarım 2021'de olur. Uzun soluklu ve keyif alacağım bir proje olursa neden olmasın? Ben de isterim. Ne zamana güzel ve tatlı bir proje gelirse, içime sinerse o zaman olur.

Biraz seçici mi davranıyorsun?

Evet, ben biraz seçici davranıyorum.

Nelere dikkat ediyorsun? Özellikle dikkat ettiğin unsurlar ve faktörler nelerdir?

Aslında ilk girdiğinde çok seçici olamıyorsun sektörde ama ben çok iyi işlerle başladım, öyle bir şansım oldu. Hep aynı şeyleri oynamak istemiyorsun ekranda ve hep benzer işler geliyor. Bir süredir yoktum zaten ekranda. 2018'de sürekli gidip geldim ve kendime yoğunlaşıp, eğitimime yöneldim. Kara Sevda ve Siyah İnci gibi yapımlarda hep kötü kadını oynadım. Kocaman Ailemde biraz daha farklıydı. Sonrasında gelen farklı gelen projelerde de benim içime sinenler benden dönüp başkalarına gitti gibi durumlar oldu, hayırlısı böyleymiş dedik.

HİSSETTİĞİM BİR PROJEDE YER ALMAK İSTİYORUM

Nasıl bir projede ya da rolde yer almak istersin? Hayalini kurduğun bir deneyim var mı bu anlamda?

Dövmeli Kız.

Daha radikal olduğu ve özgür ruhunu yansıtmak istediğin için belki de.

Evet. Ama komedi de yapmak istiyorum. Bayi Toplantısı ve Kocaman Ailem de öyleydi ama benim o kadar komik sahnelerim yoktu.

Şu an önüne geliyor mu hiç komedi alanında senaryolar?

Henüz gelmedi bekliyorum. Aslında komedi ve dram şeklinde ayırmak istemiyorum.

Çok janralara ayırmak istemiyorsun o zaman.

Evet. Benim için önemli olan hissedeceğim bir projede yer almak.

Burada senin için önemli olan karakter diyebiliriz o zaman.

Evet, benim için önemli olan o.

Bu zamana kadar oyunculuk dünyasında karşılaştığın seni en çok rahatsız eden olay ne oldu?

Tabi ki oldu çünkü insanın olduğu her yerde bir şeyler ile karşılaşıyorsunuz.

Acaba böyle biraz kibar ve anlayışlın olmak bir dezavantaj olabilir mi?

Olabiliyor ama şöyle bir durum var; sessizce köşeme çekilmeyi tercih ettim ben. İşimi önemserim ve iş arkadaşlarımla da mesafeyi hep korurum. Çünkü orada mutsuz olursam o benim işime de yansır. Tabi ki profesyoneliz, bir yerde idare edebiliriz ama günün sonunda iş alanında mesafe iyidir.

Her alanda öyle değil mi aslında?

Evet, her alanda öyle. Sadece arkadaşlık ilişkilerimde ben onu pek ayarlayamıyorum orada bir sıkıntım var. O yüzden çok büyük sıkıntılar yaşamadım ama dediğim gibi insanın olduğu her yerde bir baskı ve yarış oluyor, sen de idare etmeyi öğreniyorsun. Ben de bir şekilde öğrenebildiğimi düşünüyorum.