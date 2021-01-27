Sinan Özen’in kızı Neva’dan güzel haber geldi! 7 kez ameliyat olmuştu

'TEDAVİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ATLATTIK'

Henüz 10 aylık olan kızının 7 ameliyat geçirdiğini anlatan Sinan Özen, "Bu merkez Türkiye'de tek, ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz, yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz" ifadelerini kullandı.