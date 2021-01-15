15 Ocak 2021, Cuma
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Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

İzmir depreminin ardından devlet görevlileri hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan , bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Bunun üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Sert'in yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilerek hakkında dava açıldı. Raporda, Öykü Serter hakkında bir vatandaşın yaptığı; devlet büyüklerini küçük düşürüp hedef gösterdiğine ve halkı galeyana getirdiğine dair ihbara da yer verildi.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.

Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.

Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği kaydedildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

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