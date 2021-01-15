Öykü Serter hakkında suç duyurusu! Provokatif paylaşımları ihbar edildi!

Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.