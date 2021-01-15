Ekin Mert Daymaz: Tembellik yapan çok oyuncu var!

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

Herhalde Pandeminin en büyük faydasını gören insanlardanım. Hayattan soğudum diyemem. Görmediğim yönlerimi gördüm. Kendimle baş başa kaldım. Normal bir zamanda bunu yapamıyoruz. Ya çevremiz çok kalabalık oluyor ya da bu durumdan kaçıyoruz. Ama burada mecburen kendimle baş başa kalma durumunu deneyimledim, sorguladım. Hiç sormazdım, dağınık bir adamdım. Önemsemezdim hiçbir şeyi. Dönüp geçmişte yaptıklarıma, hatalarıma baktım. Gelecekte neler istediğimi düşündüm. O yüzden bu süreç benim için çok faydalı geçti.

Virüsün etkisinin ve kısıtlamaların azaldığı yaz aylarında "Gençliğim Eyvah" setine başladınız. O süreç nasıl ilerledi? Zorlandınız mı?

Bu süreçte en şanslı olan setlerden biriydik çünkü platoda çekiyorduk diziyi. En büyük artısı o. Diğer setlerdeki gibi her gün farklı mekânda ve kalabalıklar içinde çekmiyorduk. Açık havada çekimlerimizi gerçekleştirdik. Ben bu pandemi sürecinde hastalıktan korkmadım. Başıma da gelmesin şimdi, aman :) En başından beri dikkat ediyorum ama bir korku yok bende. Setimizde de bir vaka yaşanmadı. Şanslıydık. Güzel geçti set günlerimiz.