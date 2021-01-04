Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor! İşte ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi sevenlere müjdeli haber geldi. Kurtlar Vadisi Kaos sonunda başlıyor. Polat Alemdar rolüyle yıllarca izleyicinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. İşte ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi hayranlarının karşısına yeniden çıkmak için geri sayıyor. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.
Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti.
Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı.
Dizinin tanıtım videosu en çok izlenenler arasına girdi. İşte ilk görüntüler...
Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.
NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...
Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."
Kurtlar Vadisi oyuncularından Erhan Ufak katıldığı bir yayında "Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak." ifadelerini kullandı.