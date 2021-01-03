Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı tecavüzü anlattı! Motorla kaçırıp...
Ünlü dizi oyuncusu A.T. geçtiğimiz aylarda ormanlık alanda tecavüze uğradı. A.T. yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı. A.T. açıklamasında, "Tehditle motora bindirip ormana götürdü. Boğazıma bastırarak tecavüz etti. Arkadaşıma ulaşmaya çalıştım, konum attım ama şarjım bittiği için başaramadım. Tecavüzden sonra beni zorla evine götürmeye kalkıştı. Kamyonun önüne atlayarak kurtuldum." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Motosiklet kuryesinin kaçırıp tecavüz ettiği oyuncu A.T., yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.
ZORLA MOTOSİKLETE BİNDİRDİ
Olay günü saat 03:00 sıralarında arkadaşım ile tartıştıktan sonra taksiye bindim, taksici beni taksi durağına bıraktı, taksi durağındaki taksiciler uyuyordu. Ben başka bir taksi aramak için 50 metre sokakta ilerledim. Şahıs beni motor ile takip ediyordu, arkasında arkadaşı da vardı. Ben ıssız ara bir sokakta yürürken arkamdan ikisi de geldiler. Bana 'bu saatte burada ne yapıyorsun' diye sordu, ben cevap vermedim ve yürümeye devam ettim. Bana 'sana soruyorum' dedi ben de 'taksi arıyorum eve gideceğim' dedim. 'Buralarda başına bir iş gelir bin ben seni götüreyim' dedi. Kabul etmeyince devam edecek gibi yaptı ve motoru önüme kıvırdı. Diğer arkadaşı da onu motoru ile takip ediyordu.
BAĞIRMAYA BAŞLADI
Bana bağırmaya başladı. 'Bin diyorum sana' dedi ve kolumdan tutarak beni motosiklete bindirdi. Ben bağırmaya başladım ama kimse yoktu sokakta. Ben o sırada arkadaşım F.'ye mesaj yazıyordum. Kolumdan tutması ve bağırması sebebi ile yaşamış olduğum korku sebebi ile motora bindim. Telefonumu elimden çekti fakat geri aldım ve 'o telefonu bana eline almayacaksın' dedi. Ben de arka cebime koydum.
SON DAKİKA! KEMERBURGAZ'A GÖTÜRDÜ
Kemerburgaz yoluna girdik, 'burası benim gideceğim yer ile de taksi durağı ile de alakası yok' dedim. Bana ehliyeti olmadığı için buradan götüreceğini söyledi. Hatta bir kaç kez ben kendimi atmak istedim ancak izin vermedi. Ben yolda giderken de sürekli bağırıyordum. Kemerburgaz yolundayken telefon çalıyordu hareket edemiyordum ama zorlanarak da olsa telefonu açtım arayan F. idi. 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum ki F. anlasın diye. Yolu kaybetmiş gibi yaptı ama tenha bir yer arıyormuş meğerse..,Kemerburgaz'ın sonuna doğru gitti, orada şantiye ve güvenlik görevlilerini görünce 'beni burada indir' dedim. Ancak hemen direksiyonu kırıp başka yöne çevirdi. Ben bu esnada yine bağırmaya devam ediyordum ancak duyan olmadı.
SÜREKLİ DARP ETTİ
Bana karşı motorda giderken dirseği ile vurmaya çalışıyor ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Ben bu aşamadan sonra artık bana bir şey yapacağından emin oldum ve tekrar bağırmaya başladım. Çevre yoluna sağa doğru girdi 200 veya 300 metre sonra motoru durdurdu. 'Ben buraya iş...'dedi. Beni yakalayarak ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu. Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da arttırdı. Boğazımı daha sıkı sıkmaya başladı. Sonra ben bağırmaya çalıştıkça 'bana bağırma yoksa seni öldürürüm' dedi. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken, gözlerim kararırken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı. Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti.
'SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM'
Bana 'sakın bir daha bağırma seni burada öldürürüm kimse seni bulamaz' dedi. Ben de beni öldürmesinden korktuğum için bağırmayı kestim. Boğuşma esnasında telefonum düştü ve çalıyordu, zaten ormanlık alanda olduğum için kaçamayacağımı anladım. Eğer ben orada en ufak bir hamlede bulunsaydım beni öldürecekti. O anahtarı ararken ben telefonu alıp göğsüme koydum. Ben tam F.'ye konum attım konum gitti ama telefonun şarjı bitti. Sonra beni yine öldürmekle tehdit etti, 'durduk yere bana kendini öldürecektin niye durmuyorsun' diye laflar söyledi.
KAMYONUN ÖNÜNE ATLADIM
Kötü bir şey yapmasın diye oyalamaya çalıştım, 'Beni benzinliğe götür' dedim. 'Hayır seni ağabeyim ve yengemin yanına götüreceğim onların yanında kalacaksın en ufak bir hareketinde seni öldürürüm orada benimle evleneceksin' dedi. Ben yine korktuğum için 'tamam' dedim. Motosiklete bu sebeple tekrar bindim ve ilerlemeye başladık. Karşıdan bir kamyon geliyordu, far birden onun gözüne gelince bir eli ile beni tutuyordu o elini bırakıp direksiyonu tuttu. Ben kendimi kamyonun önüne attım, o da kaçtı. O kamyon beni almak istemedi. Başka bir kamyonu durdurdum o beni aldı. F.'yi aradım, konum gittiği için beni aramaya başlamış. F. beni alarak karakola götürdü.
(SABAH-DİLEK YAMAN DEMİR)