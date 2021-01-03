Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı tecavüzü anlattı! Motorla kaçırıp...

'SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM'

Bana 'sakın bir daha bağırma seni burada öldürürüm kimse seni bulamaz' dedi. Ben de beni öldürmesinden korktuğum için bağırmayı kestim. Boğuşma esnasında telefonum düştü ve çalıyordu, zaten ormanlık alanda olduğum için kaçamayacağımı anladım. Eğer ben orada en ufak bir hamlede bulunsaydım beni öldürecekti. O anahtarı ararken ben telefonu alıp göğsüme koydum. Ben tam F.'ye konum attım konum gitti ama telefonun şarjı bitti. Sonra beni yine öldürmekle tehdit etti, 'durduk yere bana kendini öldürecektin niye durmuyorsun' diye laflar söyledi.

KAMYONUN ÖNÜNE ATLADIM

Kötü bir şey yapmasın diye oyalamaya çalıştım, 'Beni benzinliğe götür' dedim. 'Hayır seni ağabeyim ve yengemin yanına götüreceğim onların yanında kalacaksın en ufak bir hareketinde seni öldürürüm orada benimle evleneceksin' dedi. Ben yine korktuğum için 'tamam' dedim. Motosiklete bu sebeple tekrar bindim ve ilerlemeye başladık. Karşıdan bir kamyon geliyordu, far birden onun gözüne gelince bir eli ile beni tutuyordu o elini bırakıp direksiyonu tuttu. Ben kendimi kamyonun önüne attım, o da kaçtı. O kamyon beni almak istemedi. Başka bir kamyonu durdurdum o beni aldı. F.'yi aradım, konum gittiği için beni aramaya başlamış. F. beni alarak karakola götürdü.

(SABAH-DİLEK YAMAN DEMİR)