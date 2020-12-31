Kuruluş Osman 40. yeni bölüm | Kılıç kuşanma töreni!

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40'ıncı bölümüne, Osman Bey'in kılıç kuşanma töreninin ardından gelen zikir sahnesi damga vurdu.

Kılıç kuşanma töreninde hazır bulunan Şeyh Edebalı'nın dervişleri, Osman Bey'in konuşmasının ardından otağın çevresinde toplandı ve Fatiha suresinin okunmasının ardından zikir başladı.

Sahnede Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu üyesi Hafız Murat Taştekin de rol aldı. Bu sahnede okunan kaside ise Ahmed Yesevi hazretlerinin Divan-ı Hikmet'inden alındı.

Zikir sahnesi 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük takdir topladı ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. 'Kuruluş Osman' hayranları, zikir sahnesinin Osman Bey'in beyliğini ilan ettiği bu özel bölüme çok yakıştığı fikrinde birleşti.

Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.