Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’den Akıncı setine sürpriz ziyaret: Merakla bekliyorum...

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti. 1 Ocak 2021'de seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin setine ziyarette bulunup tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.

TÜM EKİBE ŞANS DİLEDİ

Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini dile getirdi.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.