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Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izle! ''Kuracağım devletin...''

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'ın 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 41. yeni bölüm fragmanında "Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ...

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Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izle! ''Kuracağım devletin...''

"Beyim çok yaşa" sesleri bu akşam Kuruluş Osman'da çok konuşulan sahnelerden birisi oldu. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izle! Kuracağım devletin... KURULUŞ OSMAN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ''KURACAĞIM DEVLETİN...''

Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam Ertuğrul Bey'in vefatının ardından yeni bey seçildi. Beylerin büyük desteğiyle Kayı Obası'nın yeni beyi olan Osman Bey kılıç kuşandı ve ardından oba halkına seslendi. İzleyicileri heyecanlandıran bölüm sonrası Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Heyecanla beklenen fragman ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

Kuruluş Osman 40. yeni bölüm | Kılıç kuşanma töreni! KURULUŞ OSMAN 40. YENİ BÖLÜM | KILIÇ KUŞANMA TÖRENİ!
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