31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İçimizden bir kahraman doğuyor! İşte Akıncı’nın konusu ve oyuncu kadrosu

İçimizden bir kahraman doğuyor! İşte Akıncı’nın konusu ve oyuncu kadrosu

Atv’nin yeni dizisi , aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran dizinin konusu da oldukça ilgi çekici. Heyecanla beklenen Akıncı'nın NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
İçimizden bir kahraman doğuyor! İşte Akıncı’nın konusu ve oyuncu kadrosu

Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: BÖYLE BİR DİZİ HAYALİMDİ

"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Akıncı dizisinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, uzun zamandır süper kahraman işlerinde izlediğimiz gibi bir yapımın hayalini kurduğunu ve hem kendisinin hem de bütün set ekibinin titizlikle çalıştığını ifade etti.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Henüz ilk bölümü yayınlanmadan ses getirmeye başlayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Akıncı dizisi; köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.
Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren her cuma saat 20:00'de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.

AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün

Akıncı 1. bölüm yeni fragman yayınlandı! Yeni yılla birlikte Türk televizyonlarına damga vuracak AKINCI 1. BÖLÜM YENİ FRAGMAN YAYINLANDI! YENİ YILLA BİRLİKTE TÜRK TELEVİZYONLARINA DAMGA VURACAK
Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde! KİM BU AKINCI? YENİ YILIN İLK DİZİSİ YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE!
Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu... AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLİYOR? AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU...
Akıncıdan nefes kesen yeni tanıtım! Akıncı ilk bölüm tanıtımı izle AKINCI'DAN NEFES KESEN YENİ TANITIM! AKINCI İLK BÖLÜM TANITIMI İZLE
Akıncı 1. bölüm fragmanı izle! Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih... AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! "BEN AKINCI BEY'İ TURHANOĞLU FATİH...''

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA