O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı çekildi. Bugün ekranlara gelecek özel programın konukları da yayınlanan fragman ile belli oldu. Ünlü isimlerin yarışacağı yılbaşı özel programına dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimdir? İşte cevaplar...

O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Tv8 31 Aralık 2020 tarihli yayın akışında yer alan bilgiye göre, O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı saat 20.00'de başlayacak. O Ses Türkiye yılbaşı programında ünlü isimler yarışacak.

O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI KONUKLARI KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında şu isimler yer alacak:

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu.

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.