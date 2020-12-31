HaberlerGaleriKim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!
Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!
Atv'nin yeni dizisi Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma günü ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kökleri Osmanlı'ya dayanan ve günümüzde İstanbul'u suç örgütlerine karşı koruyan Akıncı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Akıncı'ya bu konuda Orhan yardımcı olurken, Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır. İşte Akıncı'nın birinci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:06Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:06