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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Atv'nin yeni dizisi Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma günü ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kökleri Osmanlı'ya dayanan ve günümüzde İstanbul'u suç örgütlerine karşı koruyan Akıncı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Akıncı'ya bu konuda Orhan yardımcı olurken, Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır. İşte Akıncı'nın birinci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:06
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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

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Kim bu Akıncı? Yeni yılın ilk dizisi yeni yılın ilk gününde!

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.