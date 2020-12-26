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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

atv'nin yeni dizisi Akıncı için geri sayım başladı. Türk televizyonlarında ilk kez denenecek olan ve fragmanları yayınlanmaya başladığından beri televizyona farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı, sıra dışı konusuyla izleyicide heyecan yarattı. Aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:50
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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

atv ekranlarında yeni yılda yepyeni bir dizi başlıyor. Cesur hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve merakla beklenen Akıncı'nın yeni yılla beraber yayında olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

2021'İN İLK DİZİSİ!

atv ekranlarında izleyicisine kısa sürede kavuşacak olan Akıncı'nın yayın tarihi açıklandı. Sıra dışı senaryosu, aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

AKINCI DİZİSİ YÖNETMENİ

atv ekranlarında 1 Ocak 2021 gününde yayına başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.

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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konunun de işlendiği Akıncı'yı kaçırmayın!

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Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.