Akıncı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Akıncı’nın oyuncu kadrosu...

atv'nin yeni dizisi Akıncı için geri sayım başladı. Türk televizyonlarında ilk kez denenecek olan ve fragmanları yayınlanmaya başladığından beri televizyona farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı, sıra dışı konusuyla izleyicide heyecan yarattı. Aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.