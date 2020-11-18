Kuruluş Osman’ın Geyhatu’su Maruf Otajonov Türk dünyasını ekran başına kilitledi!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda Geyhatu rolüyle izleyici karşısına çıkan Özbek oyuncu Maruf Otajonov, hayranlık uyandıran performansı ile adından söz ettiriyor.

ÖZBEKİSTAN'IN EN POPÜLER YAPIMLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Özbekistan'ın ve Türk dünyasının en ünlü aktörlerinden biri olan Maruf Otajonov'un 'Kuruluş Osman'da Moğolların lideri Geyhatu'ya hayat vermesi, dizinin Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyası ve İran ve Rusya'daki popülaritesini zirveye çıkardı. Dizinin Özbek izleyicileri, sosyal medyada usta oyuncu Maruf Otajonov'dan övgüyle bahsederken, 'Kuruluş Osman' Özbekistan'ın en popüler yapımlarından biri haline geldi.

MARUF OTAJONOV KİMDİR?

1961 doğumlu oyuncu ve yönetmen Maruf Otajonov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi alan deneyimli oyuncu, ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle bu akşam atv ekranında.

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