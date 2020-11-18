Eski manken Gül Gölge, önceki gün Bebek'te trafik kazası yaptı. Ünlü sunucunun aracına başka bir otomobil çarptı. Gölge'nin arabasında oğlu Emir ile Ali Saygı da vardı.

"UFAK ATLATTIK"

Kaza şokunu atlattıktan sonra muhabirlerle konuşan Gölge, "Neyse ki böyle ufak atlattık. Allah beterinden saklasın" açıklamasını yaptı.

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