18 Kasım 2020, Çarşamba
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Gül Gölge Bebek’te trafik kazası yaptı

Eski manken ve sunucu , önceki gün Bebek'te yaptı. Gölge’nin arabasında oğlu Emir ile Ali Saygı da vardı. şokunu atlattıktan sonra muhabirlerle konuşan Gölge, “Neyse ki böyle ufak atlattık. Allah beterinden saklasın” açıklamasını yaptı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Gül Gölge Bebek’te trafik kazası yaptı

Eski manken Gül Gölge, önceki gün Bebek'te trafik kazası yaptı. Ünlü sunucunun aracına başka bir otomobil çarptı. Gölge'nin arabasında oğlu Emir ile Ali Saygı da vardı.

"UFAK ATLATTIK"

Kaza şokunu atlattıktan sonra muhabirlerle konuşan Gölge, "Neyse ki böyle ufak atlattık. Allah beterinden saklasın" açıklamasını yaptı.

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