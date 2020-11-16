Kuruluş Osman’a bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.