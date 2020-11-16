Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’a bomba transfer! Tüm dengeler değişecek Kuruluş Osman’a bomba transfer! Tüm dengeler değişecek
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 17:39
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Zeynep Tuğçe Bayat dizide kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli? İşte Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler…
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.
Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşinin kim olduğu ise herkesi şaşırttı. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi…