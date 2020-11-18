18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Kuruluş Osman seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü görünümüyle dikkat çeken Nurettin Sönmez'in memleketi merak konusu olurken, milyonlar bu konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla araştırmalara başladı. Peki, 'dağların ayısı' lakabıyla bildiğimiz Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar ''tahmin bile edemezdim'' yorumunu yapıyor. İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 05:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 05:27
  • 1
  • 137
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 137
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

  • 3
  • 137
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Ediz Hun - İstanbul

  • 4
  • 137
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Nurgül Yeşilçay: Afyon

  • 5
  • 137
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı
Kuruluş Osman'ın seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

Barış Arduç - Ankara