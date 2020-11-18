Kuruluş Osman seyircileri bunu konuşuyor! Bamsı Bey'in memleketi duyanları şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü görünümüyle dikkat çeken Nurettin Sönmez'in memleketi merak konusu olurken, milyonlar bu konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla araştırmalara başladı. Peki, 'dağların ayısı' lakabıyla bildiğimiz Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar ''tahmin bile edemezdim'' yorumunu yapıyor. İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...