03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bayern Münih'te koronavirüs şoku! Niklas Süle'nin testi pozitif çıktı

Bayern Münih'te koronavirüs şoku! Niklas Süle'nin testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'te forma giyen , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Bayern Münih'te koronavirüs şoku! Niklas Süle'nin testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı'nda 27 karşılaşmada görev alan Niklas Süle, Bayern Münih'te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.

Bayern Münihin yıldızı Gnabry koronavirüse yakalandı BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI GNABRY KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika haberi | Bayern Münih Choupo-Motingi transfer etti SON DAKİKA HABERİ | BAYERN MÜNİH CHOUPO-MOTİNG'İ TRANSFER ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA